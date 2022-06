Nasce ad Enna lo sportello unico edilizia

Enna 23/06/2022 – Nel pomeriggio di ieri è stato presentato alla Città di Enna il nuovo S.U.E., Sportello Unico Edilizia, con una diretta Facebook e Youtube alla quale hanno partecipato l’arch. Giovanni Contino, Assessore all’Urbanistica del Comune di Enna, l’ing. Salvatore Reitano, dirigente dell’area tecnica, l’ing. Francesca Calì, responsabile SUE, il dott. Roberto Locati, progetti digitali del Gruppo Maggioli e il dott. Giovanni Sacco, tecnico dell’area cittadinanza digitale del Gruppo Maggioli.

Il nuovo Sportello Unico Edilizia del Comune di Enna sarà operativo a partire dal 1° settembre 2022. Con lo sportello polifunzionale sarà possibile inviare pratiche, richieste e segnalazioni agli uffici del Comune in qualunque momento della giornata e comodamente da casa o dall’ufficio. Il portale sarà infatti attivo 24 ore su 24 e racchiude anche tantissimi settori del Comune: tributi, servizi demografici, scolastici, sociali, ambiente e territorio, lavori pubblici, sport e tempo libero e molto altro.

“Trasparenza, digitalizzazione e sburocratizzazione sono termini tecnici quasi sempre accostati alla Pubblicazione Amministrazione con prospettive futuristiche, soprattutto nel Sud d’Italia – commenta il Sindaco della Città di Enna, Maurizio Dipietro. Da settembre, il Comune di Enna, grazie all’avvio del nuovo Sportello Unico dell’Edilizia digitale, offrirà a cittadini e tecnici un servizio innovativo che migliorerà il rapporto con l’utenza, ampliando il ventaglio delle procedure edilizie e ambientali gestite telematicamente, puntando alla tracciabilità degli iter autorizzativi e all’abbattimento della tempistica di completamento delle istanze in materia di edilizia.”

Al fine di pervenire alla dematerializzazione dei documenti cartacei, il Comune di Enna ha, dunque, avviato un processo di digitalizzazione delle pratiche edilizie e ha istituito una piattaforma che consente di gestire il rapporto tra l’ufficio tecnico e l’utenza esterna direttamente tramite internet, senza necessità di recarsi presso la sede comunale, per una grande parte di pratiche edilizie. Tramite la piattaforma informatica i professionisti potranno inoltrare le pratiche edilizie per via telematica, previa registrazione e seguirne l’iter autorizzativo.

Il S.U.E. riceve le istanze a firma del committente proprietario o avente diritto sull’immobile e rilascia il provvedimento conseguente. Ove necessario, sulla scorta della documentazione presentata dal privato, interroga le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio, per pareri e autorizzazioni.