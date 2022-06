ASP Enna. Ambulatorio di Otorino all’Ospedale di Nicosia, all’insegna dell’integrazione ospedale-territorio

Dal 27 giugno prossimo riprende l’attività ambulatoriale di Otorinolaringoiatria all’Ospedale Basilotta di Nicosia.

Il dott. Salvatore Maira, direttore della Unità Operativa Complessa ORL dell’Umberto I di Enna, assicurerà l’erogazione delle prestazioni a Nicosia.

“Sono molto soddisfatto – dichiara Salvatore Maira – perchè l’apertura dell’ ambulatorio a Nicosia consentirà ai cittadini dell’area nord della provincia di Enna di essere sottoposti a visita ORL presso il proprio ospedale e di effettuare interventi in anestesia locale con ricovero in Day Service e dimissione in giornata.

La gestione unitaria all’interno della stessa ASP consentirà, inoltre, di indirizzare i pazienti dall’ambulatorio di Nicosia all’Unità Operativa di Enna per eseguire tutti gli altri interventi più complessi e che prevedono una degenza più lunga, riducendo la migrazione sanitaria presso altre Aziende regionali ed extra regionali.

L’avvio delle attività ambulatoriale specialistica a Nicosia rappresenta un ulteriore passo in avanti del progetto di crescita dell’Otorinolaringoiatria dell’ASP DI ENNA e di questo sono molto grato alla Direzione Aziendale per il sostegno.”

Il Direttore Generale, Francesco Iudica, sottolinea la rilevanza dell’attività ambulatoriale del dott. Maira nell’Ospedale di Nicosia: “L’obiettivo strategico dell’integrazione Ospedale – Territorio, perseguito dall’Azienda, raggiunge un’affermazione importante con la scelta operata dal dr. Maira. L’Ospedale adotta il Territorio nella condivisione di percorsi sanitari e assistenziali costruiti attorno al paziente e ai suoi bisogni. Il nuovo modello di sanità non può più basarsi sulla visione “ospedalocentrica” e di separazione con l’assistenza territoriale: la piena integrazione operativa e di cura assicurerà sempre più la completa presa in carico del paziente, con l’elaborazione di risposte appropriate ai bisogni di salute emergenti”.