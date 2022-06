L’on. Luisa Lantieri: I commercianti della Villa romana del Casale abbandonati a loro stessi

“Alla Villa romana del Casale i commercianti sembrano abbandonati a loro stessi. In questi giorni mi sono arrivate alcune segnalazioni in relazione alla mancanza di contenitori d’immondizia sia nell’area commerciale attualmente utilizzata che nel percorso che dal posteggio porta al sito archeologico. I turisti e gli stessi commercianti non hanno dove depositare i rifiuti e, come mi è stato riferito, i titolari delle bancarelle sono costretti a portare la loro raccolta indifferenziata a Piazza Armerina, creando a volte accumuli in zone residenziali. Basterebbe una semplice richiesta da parte dell’amministrazione comunale alla ditta che si occupa della gestione rifiuti per risolvere questo problema. Mi auguro che si provveda subito”. A dichiaralo l’On. Luisa Lantieri.