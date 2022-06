Confartigianato Enna sul Fondo Impresa Donna, click day fallimentare: “Nuovi bandi, stesse problematiche”

In poche ore, anzi minuti, i fondi messi a disposizione per supportare lo sviluppo ed il consolidamento delle Imprese femminili si sono esauriti. E così per l’ennesima volta ci si è ritrovati dinnanzi ad un sistema fallace, dove la procedura del click day altro non ha fatto che penalizzare numerosissime imprese, creando una disparità abissale nelle condizioni di accesso.

Il fondo Impresa donna, gestito da Invitalia, era attesissimo e in esso si erano riposte importanti speranze. Predisporre le domande ha richiesto tanto lavoro ed il coinvolgimento di diverse figure professionali che hanno investito il loro tempo per supportare le titolari di impresa in questo progetto. Il risultato? Nessuno. Purtroppo ad essere state accettate solo una parte infinitesimale delle istanze effettivamente presentate.

Il Segretario della Confartigianato Imprese Enna, la Dott.ssa Angela Maccarrone ha espresso il proprio rammarico: “Nuovi bandi, stesse problematiche. Nonostante sia comprovata la fallimentarietà del metodo click day, con sempre più crescente ostinazione lo si continua a confermare. A farne le spese le Imprese.

Considerata l’ampia partecipazione al bando e l’esiguo numero di domande accolte, si confida in un rifinanziamento o quantomeno nello stanziamento di ulteriori fondi a supporto dello sviluppo dell’Imprenditoria femminile”.