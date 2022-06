Posizioni Organizzative del Comune di Piazza Armerina: Il consigliere Cimino diffida il sindaco

Premesso che con determina Sindacale n 15 del 01-05-2022, con scadenza 31-05-2022 sono state prorogate le nomine per le Posizioni Organizzative del Comune di Piazza Armerina, che dette proroghe vengono ripetute oramai da otto mesi, a cadenza mensili o addirittura quindicinali, tenuto conto che tale modus operandi non mette i vari settori e i rispettivi T.P.O. nelle condizioni di operare con serenità e al meglio per il bene della collettività in quanto, non vi è la possibilità oggettiva, di organizzare una programmazione seria in grado di garantire il regolare espletamento dei servizi a cittadini e imprese in tempi certi: inoltre, tale situazione, ha portato qualche T.P.O. a rassegnare le dimissioni dall’incarico ricevuto, non avendo certezze nell’immediato, e non potendo programmare in tempi brevi il lavoro del settore di riferimento, con il rischio di danni gravi e certi per l’Ente.

Pur non essendoci una norma specifica che disciplini la durata di detti incarichi, il buon senso imporrebbe una durata non inferiore ai 12 mesi, al fine di poter dare la possibilità ai T.P.O. di poter fare una giusta programmazione del settore interessato.

Per quanto suesposto, il sottoscritto Salvatore Cimino, nella qualità di consigliere comunale di Piazza Armerina, anche come organo di controllo e nell’espletamento del proprio mandato.

DIFFIDA

L’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, a mettere fine a dette proroghe che stanno contribuendo ad ingolfare la macchina amministrativa, a danno dei lavoratori dell’Ente, dei cittadini e delle imprese.

Si invita inoltre, al fine di non arrecare danni all’Ente e ulteriori disagi alla collettività, a provvedere nel più breve tempo possibile, alle nomine dei T.P.O. con durata degli incarichi che coincida con la fine della legislatura, considerato che siamo già all’ultimo anno, o quantomeno, fino al 31 Dicembre c.a., considerato che gli stessi, sono sottoposti a valutazione annuale.