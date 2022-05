Una webcam live per Piazza Armerina

Ad essere inquadrata naturalmente è la Cattedrale di Piazza Armerina, simbolo della città. Ci riferiamo alla webcam live che da qualche giorno David Cartarrasa ha installato nella sua stazione meteorologica. La passione di David è la meteorologia e da anni prepara le sue previsioni per StartNews. Da poco tempo ha attrezzato una stazione professionale a cui ora ha aggiunto una webcam, visibile anche sulla home page di startnews, sia nella versione per pc che in quella mobile. La webcam live è visibile anche nello spazio internet dedicato alla stazione meteo.

Per avere tutti i dati meteo su Piazza Armerina basta cliccare qui