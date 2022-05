La musica nel mondo del gioco: i segreti di un binomio

Provate a pensare a un cibo bellissimo dal punto di vista estetico, con un impiattamento da chef, con il giusto equilibrio delle parti, degli ingredienti, degli alimenti. Provate poi a immaginare di assaggiarlo e scoprire che manca di sale. La delusione sarebbe unica. Ecco, usiamo questa metafora gastronomica per parlare dell’importanza del suono in un videogame. Gli effetti sonori, la melodia, il ritmo sono il sale di un gioco. Senza di essi, infatti, non sarebbe la stessa cosa.

"Un discorso che vale per tutti gli ambienti dell'intrattenimento e dell'amusement che sia una serie tv, un film, un quiz televisivo oppure un videogame. Un discorso che, ovviamente, vale anche per il gambling, ovvero il gioco d'azzardo pubblico e legale". Anche nei casinò online e nelle slot machine da remoto, il suono gioca un ruolo fondamentale. È il sottofondo che ammalia il giocatore, il ritmo che rende accattivante un titolo, il tono generale che attrae, fidelizza, rende piacevole e unica questa esperienza.

Quello della musica nel gaming, poi, è un binomio molto importante e che nasce precisamente negli anni settanta. E in questo periodo, nel 1975, che Tomohiro Nishikado crea la sua melodia sul gioco di Gun Fight. Negli anni ottanta arriva poi Pac Man, firmato Toshio Kai, oppure Pole Position, di Nobuyuki Ohnogi, e Space Invaders di Tomohiro Nishikado. La tradizione giapponese, appare evidente, è quella più importante e ai fini del nostro approfondimento risulta utile citare il pensiero di Koji Kondo : “L’obiettivo finale per me nel fare musica, o almeno uno degli obiettivi principali per me, è creare melodie memorabili. Quell’obiettivo è lì, indipendentemente dagli strumenti che abbiamo”.

Creare melodie memorabili, senza per forza ambire al Premio Oscar per la miglior colonna sonora o partecipare al Festival di Sanremo. Per essere memorabili basta entrare nella testa, nelle orecchie e quindi nel cuore dei giocatori. "Sono tante le slot machine, i videogame o i giochi online che hanno fatto del ritmo, della musica e della melodia il proprio marchio di fabbrica un aspetto che ci permette di porre l'accento sulla complessità di questi prodotti di intrattenimento. Non semplici giochi, ma creazioni che mettono insieme programmatori, matematici, ingegneri, grafici, musicisti".

Insomma, il suono è un aspetto fondamentale dei giochi e del gaming. E, più in generale, di tutta la nostra vita.