A Valguarnera continua la querelle sulla commissione elettorale

I Consiglieri Comunali Capuano Enrico, Auzzino Carmelo, Bonanno Luca, Draià Antonio e Pecora Sara, con una nota inviata tramite pec rispondono al Presidente del Consiglio sulla questione “Nomina o sorteggio scrutatori”, diventata da giorni ormai l’argomento preferito da alcuni componenti della minoranza e dal gruppo “Onda Civica”.

Riportiamo integralmente la nota:

Gentile Presidente,

La tematica della commissione elettorale circa la modalità di scelta degli scrutatori, essendo un tema delicato, ha bisogno di attenta e serena valutazione da parte di ognuno dei consiglieri firmatari di questo documento. L’uscita video diffusa tramite lo strumento dei social media potrebbe ledere o influenzare la nostra posizione, pertanto la invitiamo a confermare la sua posizione di “super partes”.

Si ritiene che l’utilizzo della sala della presidenza per scopi propagandistici circa il proprio operato e/o quello del proprio gruppo, come quello di altri gruppi, non sia congruo con la sede istituzionale e con il ruolo che egli rappresenta.

In fede al ruolo che l’aula le ha conferito, ci aspettiamo che queste azioni non vengano ulteriormente protratte.