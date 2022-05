Piazza Armerina – Il quartiere Casalotto abbandona in segno di protesta l’associazione Magistrato dei Quartieri

Comunico ai cittadini che il Comitato del quartiere Casalotto ha deciso di abbandonare l’associazione Magistrato dei Quartieri (*). «Non faremo mancare – afferma il Presidente Aldo Arena – il nostro contributo al Palio dei Normanni ma, fin tanto che da parte dell’amministrazione Cammarata permarranno certe idee discriminatorie, preferiamo non partecipare a questo perfido gioco che vede vittima il quartiere che rappresento».

«Ancora un volta devo purtroppo constatare che questa amministrazione – continua Arena – manca di rispetto non solo al quartiere Casalotto ma anche all’intera città e al principio democratico del confronto. Nei giorni scorsi senza averci informato nei tempi e nei modi adeguati e, se vogliamo dirlo in termini più concreti, furtivamente, l’assessore Ettore Messina ha organizzato una spedizione a Roma per la presentazione del Palio ad una manifestazione nazionale. Tutto è avvenuto senza consultarci, un fatto grave che dimostra come l’assessore Messina, al pari di qualche suo predecessore, ha ormai imboccato la via dello scontro perenne e della vendetta costante con chi non sempre è d’accordo con le sue idee e lo contesta, democraticamente, nelle sedi opportune».

Non è possibile andare avanti su questa strada – conclude Aldo Arena – Il Palio è un bene immateriale pubblico, gestito dal comune e dai quartieri che ne sono parte integrante e i quartieri rappresentano i cittadini che hanno il diritto sempre e comunque ad essere coinvolti. L’assessore Messina e il sindaco Cammarata se ne facciano una ragione.

(*) L’associazione Magistrato dei Quartieri è composta dai rappresentanti dei quattro quartieri storici della città. L’associazione nasce per la gestione comune del Palio dei Normanni.