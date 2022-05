OraX – Un sondaggio sull’Amministrazione Cammarata. Quante stelle gli dai?

Via avevamo preannunciato una serie di iniziative legate al format OraX. Vi presentiamo un sondaggio che è stato aperto questa mattina e sarà online per 10 giorni. Tutti i cittadini possono partecipare, in maniera totalmente anonima, assegnando un voto all’operato dell’amministrazione Cammarata di questi quattro anni. Da ogni dispositivo è possibile votare solo una volta. Il numero di stelle non viene sommato, per cui alla fine il gradimento è rappresentato dal gruppo più votato. La pagina del sondaggio è raggiungibile usando questo LINK oppure direttamente dalla nostra pagina Facebook.

Il sondaggio non ha la pretesa di avere validità scientifica ma può contribuire a farsi un’opinione sulla percezione che abbiamo di questa amministrazione.

Bye Bye

COSA E’ OraX?