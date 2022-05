ASP Enna. Iniziativa di educazione sanitaria per il corretto lavaggio delle mani

5 maggio: Giornata mondiale dell’igiene delle mani

In occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, fissata dall’OMS per il 5 maggio, gli infermieri dell’Azienda Sanitaria di Enna saranno a disposizione dei cittadini presso i quattro ospedali dell’ASP, Umberto I di Enna, Michele Chiello di Piazza Armerina, Carlo Basilotta di Nicosia, e Ferro Branciforte Capra di Leonforte. Mostreranno il corretto lavaggio delle mani all’insegna dello slogan dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “I secondi salvano la vita. Igienizza le tue mani”.

L’igiene delle mani è essenziale per affrontare tre grandi sfide per la sanità pubblica del nostro tempo:

1. ridurre la circolazione del SARS-CoV-2;

2. prevenire le infezioni correlate all’assistenza sanitaria (ICA);

3. contrastare il fenomeno della resistenza agli antibiotici.

Il messaggio diffuso per l’iniziativa, e contenuto nel materiale predisposto per l’occasione, continua nel modo seguente: “Fai attenzione all’igiene delle mani, dentro e fuori dall’Ospedale. Chiedi ai nostri infermieri di mostrarti come si igienizzano le mani nel modo corretto”.