Avviso Centro Vaccinale Piazza Armerina

In occasione della festa patronale di Piazza Armerina che si terrà in data 03/05/2022, il centro vaccinale sarà chiuso e, pertanto, non saranno effettuate le vaccinazioni anti Sars-cov-2.

Il centro vaccinale anti Covid-19 aprirà eccezionalmente nella giornata di giovedì 5 maggio 2022 con le seguenti indicazioni: over 12 anni dalle ore 8:00 alle 14:00; vaccinazioni pediatriche dalle ore 15:00 alle 19:00.