Rinnovate le cariche alla Confcommercio

Si è celebrata martedì 19 aprile l’Assemblea dei commercianti della Città di Enna aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia Caltanissetta Enna per procedere al rinnovo delle cariche sociali della Delegazione comunale.

Alla presenza del Presidente Maurizio Prestifilippo e dei vertici interprovinciali, una folta rappresentanza dei commercianti ennesi ha colto l’occasione per confrontarsi sul periodo di grande difficoltà che sta attraversando il comparto del commercio e del turismo. Il Direttore Gianluca Speranza ha aperto i lavori illustrando brevemente il percorso che ha portato Confcommercio Enna ad allargare il proprio territorio di competenza anche nell’attigua Provincia di Caltanissetta e presentando la rinnovata struttura ai presenti.

«Con orgoglio vi comunico che Confcommercio Enna, nell’anno 2020, è risultata essere la prima Confcommercio in Sicilia e la decima in Italia per indice di penetrazione nel territorio – ha esordito il Presidente Maurizio Prestifilippo – questo risultato è frutto di un’organizzazione che ha fatto un salto di qualità, passando attraverso l’allargamento del territorio di competenza nella provincia di Caltanissetta. Vogliamo rafforzare Confcommercio nel territorio, creando un gruppo dirigente coeso e qualificato che possa affrontare in sinergia i numerosi ostacoli che frenano l’economia del nostro martoriato territorio. Prima due anni di pandemia e adesso un assurdo conflitto in Ucraina che sta provocando, oltre alle atrocità tipiche della guerra, improvvisi e smisurati aumenti di gas, luce e benzina che incidono direttamente e pesantemente sui bilanci delle nostre attività commerciali – ha detto Maurizio Prestifilippo – Tutte circostanze che stanno provocando la lievitazione dei costi delle materie prime e quindi un aumento incontrollato dei prezzi. Mai come adesso è importante che la categoria dei commercianti sia unita sotto l’egida di Confcommercio, affinchè si possa dare maggiore intensità alle variegate esigenze, si abbia un unico e qualificato interlocutore con la pubblica amministrazione e – ha concluso il Presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna – si possa affrontare compatti e solidali la fine dell’emergenza».

Con questo spirito, i commercianti di Enna hanno eletto il nuovo direttivo della Delegazione comunale della Città di Enna, riconfermando alla carica di Presidente di Delegazione l’imprenditrice Fabiola Lo Presti.

Gli altri consiglieri eletti sono stati Carmen Amaradio (Aesthetic), Antonio Grassia (Geba), Angelica La Mattina (Ventuno Viaggi), Giuseppe Pirrera (Ristorante Centrale), Giovanni Rinaldi (Thomas Flower), Davide Salvaggio (Hotel Federico II), Danilo Tomasello (Modè), Vincenzo Torrisi (Jhons).

L’Assemblea, su proposta del neo eletto Presidente, ha eletto l’imprenditore Davide Salvaggio Vice Presidente.

Dopo le operazioni di voto, la neo Presidente eletta Fabiola Lo Presti ha voluto ringraziare i presenti, sottolineando l’alto spessore della Delegazione comunale appena eletta: «Lo spirito di squadra deve essere forte – ha detto Fabiola Lo Presti – perché questo nuovo direttivo sarà chiamato a sostenere l’intera categoria dei commercianti ennesi attraverso azioni mirate che dovranno costruire le basi della ripresa».