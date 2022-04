Camera commercio Palermo Enna e punto impresa digitale: Webinar 21 Aprile per proteggere i dati aziendali grazie al cloud

Palermo, 20 aprile 2022– In collaborazione con Microsoft Italia, domani, alle 11, la Camera di Commercio Palermo Enna organizza il webinar gratuito del Punto Impresa Digitale, “Proteggi le tue informazioni e i tuoi dati grazie al cloud”.

I lavori saranno presieduti dal segretario generale Guido Barcellona, presente anche il presidente Alessandro Albanese. Il webinar sarà moderato da Giusi Messina, referente del Punto Impresa Digitale Palermo Enna. Per tutti gli aggiornamenti vi consigliamo di seguire la pagina Facebook del Punto Impresa Digitale https://www.facebook.com/pidpaen .

“Oggi i dati sono fondamentali non solo per governare le strategie aziendali, ma anche per garantire la corretta continuità operativa: nel pieno dell’era dello smart working senza i dati diventa impossibile far funzionare anche le semplici operazioni di routine – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna. “I dati sono a tutti gli effetti il motore stesso del business, un motivo in più per preservarne l’integrità, la veridicità e conservarli in modo tale che siano sempre identificabili, rintracciabili e disponibili”, sottolinea Guido Barcellona, segretario denerale della Camera di Commercio Palermo Enna.

Per seguire l’evento formativo è necessario iscriversi a questo link https://forms.gle/EAESeTtturq9nKCD8 , solamente chi si iscrive riceverà il giorno del webinar il link per accedere in piattaforma.