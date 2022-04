Meteo Piazza Armerina : Inizio settimana variabile.

Questo inizio settimana sarà variabile. Riguardo alle temperature saranno in aumento. Entriamo nei dettagli:

Nella giornata di domani lunedì 18 Aprile il cielo si presenterà nuvoloso⛅ non sono previste piogge! ma non escludo qualche pioviggine anche se la probabilità è molto bassa.

I venti saranno deboli a tratti moderati.

🌡️Temperature : la massima registrata sarà di 13°C, la minima 7°C. Freddo in serata

Nella giornata di martedì 19 Aprile il cielo sarà sereno ☀️non sono previste piogge.

I venti saranno deboli.

🌡️Temperature : la massima registrata sarà di 17°C, la minima 2°C.

Nella giornata di mercoledì 20 Aprile il cielo sarà poco nuvoloso 🌤️non sono previste piogge.

I venti saranno moderati, raffiche che saranno forti in nottata.

🌡️Temperature : la massima registrata sarà di 20°C, la minima 5°C.

A cura di

David Cartarrasa

Segui la mia pagina su Facebook