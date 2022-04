Salute del perineo,primo appuntamento dell’Open Week all’Umberto I di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna aderisce all’Open Week sulla Salute della Donna promossa dalla Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Le attività sono promosse dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile dr.ssa Loredana Disimone, referente aziendale Bollini Rosa e coordinate dalla Dr.ssa Oriana Ristagno referente della comunicazione Bollini Rosa.

Consultabili sul sito www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione, è possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

Primo appuntamento il 20 aprile 2022: ore 15.30 -18. 30 Sala Mingrino, Ospedale Umberto I Enna, con “Salute del perineo e benessere intimo in gravidanza, puerperio e menopausa”, iniziativa promossa e coordinata dall’U.O.C Ostetricia e Ginecologia diretta dalla dr.ssa Lucia Lo Presti.

Incontro in presenza con le donne per parlare delle disfunzioni perineali femminili e di come preservare la salute intima.

Interverranno specialisti esperti in riabilitazione e rieducazione del pavimento pelvico: Gaetano Valenti, Greta Alessandra, Daniela Carpino e Raphael Coco.