Il sindaco di Nissoria: non mi candido alle regionali

NON MI CANDIDO ALLA REGIONE, IO AMO NISSORIA E STO PREPARANDO UN PROGETTO POLITICO PER NISSORIA nuovo e aperto a tutte le forze politiche che lo vogliono condividere, alle associazioni e alle persone.

Desidero informare tutti quanti che nella prossima tornata elettorale regionale, fra 7 mesi, ad ottobre 2022, non sarò candidato per il Parlamento regionale.

Sono onorato del fatto che si parli di me come di un possibile candidato alla Regione nel collegio Enna, dove possono essere eletti purtroppo solo due deputati. Non esiste assolutamente la mia volontà di candidarmi alle regionali di ottobre 2022. In FDI ci sono altri che possono rappresentare il partito, io sono l’ultimo arrivato.

Cinque anni fa feci una positiva esperienza, in soli trenta giorni, senza alcuna preparazione, raccolsi il consenso di oltre 3380 consensi. A Nissoria ho preso oltre 800 voti, mai da nessuno presi in alcuna competizione, come anche ho avuto un grande successo ad Agira, Leonforte, Assoro, Nicosia e altri Comuni , per cui ringrazio ancora i miei elettori nissorini e non. È una menzogna quanto detto da chi mi vuole screditare, che io abbia covato risentimento nei confronti dei Nissorini per i voti presi, che sono stati tantissimi!

I Nissorini mi hanno sempre tributato il loro affetto in ogni occasione. Nel resto della provincia ho raccolto quei voti di amicizia e simpatia che può raccogliere un candidato senza un partito che lo sostiene. Ma quella esperienza aveva un significato diverso che non era collegato ad un successo immediato allora insperabile. Altre erano le motivazioni che mi spinsero ad accettare “last minute” , anche il desiderio di dire la mia sulle tematiche regionali.

Adesso la situazione è cambiata, in questi cinque anni passati bruciati da due anni di pandemia molti progetti del mio Comune sono rimasti un po’ indietro.

Io preferisco scegliere il mio Comune per il quale sto preparando un Progetto Politico di una lista civica aperta a tutte le forze politiche che ne condividano il programma, per portare a compimento quelle grandi opere in corso, oltre 10 milioni di lavori pubblici, che se non ultimate e messe in funzione potranno compromettere il nostro futuro e distruggere 10 anni di lavoro, dove mi sono speso senza risparmiarmi con grande passione e amore per la mia Nissoria. Io ho il coraggio di andare avanti.

Armando Glorioso Sindaco di Nissoria