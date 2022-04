Convocazione Assemblea Soci Automobile Club Enna

Si comunica che è indetta, ai sensi degli artt. 47 e 48 dello Statuto, l’Assemblea Ordinaria di soci dell’Automobile Club Enna che avrà luogo in prima convocazione il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 9,00 ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 10,00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2021