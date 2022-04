L’on. Luisa Lantieri Conferma: verrà riasfaltata la rampa che della 117 bis conduce all’ingresso dell’ospedale Chiello

La rampa che conduce all’ospedale Chiello verrà finalmente riasfaltata. A comunicarlo è stata l’On. Luisa Lantieri che come sempre è attenta a tutto ciò che riguarda l’ospedale piazzese. E’ proprio grazie alla sua perseveranza che spesso l’ospedale piazzese si è salvato dalle forbici in mano ai burocrati, sempre pronti a tagliare i costi della sanità pubblica mortificando gli ospedali minori. Non sappiamo cosa accadrà in futuro ma siamo sicuri che l’On. Lantieri continuerà a tutelare gli interessi di Piazza Armerina e fin quanto rivestirà un ruolo pubblico di alto livello difficilmente qualcuno riuscirà a ridimensionare il Chiello.