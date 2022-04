Meteo Piazza Armerina : inizio settimana con qualche nube e temperature in aumento ( il termometro toccherà i 18°C / 21°C )

Questo inizio settimana le condizioni atmosferiche saranno stabili con qualche nube innocua senza precipitazioni. Anche le temperature saranno in aumento. Avremo delle giornate PRIMAVERILI.

Lunedì 4 Aprile

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata non sono previste piogge.

🌡️Le temperature saranno in aumento, freddo nelle prime ore del mattino. La massima registrata sarà di 14°C, la minima 4°C.

Martedì 5 Aprile

Il cielo si presenterà poco nuvoloso non sono previste piogge.

🌡️Le temperature : la massima registrata sarà di 18°C, la minima 4°C.

Mercoledì 6 Aprile

Sarà una giornata prevalentemente soleggiata non sono previste piogge.

🌡️Temperature : la massima registrata sarà 19/ 21°C, la minima 7°C.

Analisi mensile : Marzo 2022

Marzo è stato un mese freddo e piovoso. I dati rilevati dalla stazione meteo di Piazza Armerina (centro meteorologico Piazza Armerina) comunica i rispettivi dati :

La temperatura massima in media è stata di 11.9°C.

La temperatura massima registrata di tutto il mese è stata di :18°C.

La temperatura minima: – 0.8°C ma in periferia la temperatura è scesa a – 7°C sotto zero.

Quantità di pioggia nel mese di Marzo : 16,8 mm.

Le temperature sono sotto media rispetto al periodo.

Perché dovrebbe esserci una media di 13,5°C ma si è registrata una temperatura media di 11,9°C ( nei valori massimi).

Mentre la temperatura minima di media è stata di : 3.8°C, ma dovrebbe esserci una temperatura media di 5,2°C

A cura di

David Cartarrasa

