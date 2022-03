Il sindaco die Enna: “Grave disattenzione dell’assessore Razza”

In riferimento alla convocazione di un tavolo tecnico da parte dell’Assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza, il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Ho appreso, non senza disappunto, che nella giornata di oggi l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha inteso convocare un tavolo tecnico sul tema del nascente Policlinico universitario senza invitare il Comune di Enna. Un atto di grave disattenzione nei confronti della Città di Enna, tenuto peraltro conto che lo stesso Assessore Razza non ha ancora dato risposta all’invito a partecipare ad un’apposita seduta del Consiglio Comunale di Enna, sempre sul tema del Policlinico, inviatogli lo scorso 23 marzo dal Presidente del Consiglio Comunale. Attendiamo ancora una risposta, così come attendiamo, ormai da tempo, che lo stesso Razza ci comunichi la destinazione d’uso finale dei locali dell’ex Ciss di Pergusa.

Non è la prima volta che il nostro Comune sfugge all’attenzione dell’Assessore Razza e, per questa ragione, auspico che si ponga rimedio quanto prima con una nuova convocazione che includa anche il Comune dove l’università ha sede e dove è logico che il Policlinico sorga”.