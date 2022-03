Luoghi della Cultura: domenica 3 aprile ingresso gratuto

Ritorna da domenica 3 aprile, come in ogni prima domenica del mese, la consuetudine dell’ingresso gratuito ai musei e alle aree archeologiche. Lo rende noto l’Assessore ai Beni Culturali. Resta ferma la necessità di prenotare per mezzo della piattaform. https://laculturariparte.youline.cloud/