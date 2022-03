CNA: Comune di Leonforte. Poco chiari i termini delle istanze, meglio ritirare il bando.

In riferimento al bando pubblicato dal Comune di Leonforte con la richiesta di contributo da parte delle imprese la CNA di Enna intende rappresentare alcune criticità legate alla data di presentazione delle domande. “Infatti il bando, a differenza di tutti i bandi d’Italia, non presenta nelle modalità di presentazione il termine per presentare le domande. – dichiara Filippo Scivoli, Presidente Provinciale della CNA – Atteso che le norme e il buon senso prevedono un lasso di tempo adeguato per la presentazione delle istanze, a cui tra l’altro va allegata una relazione esplicativa dell’investimento, qui non è neanche chiaro se valgono i tempi di esecutività della pubblicazione della delibera previsti dalla legge.”

L’articolo 134, comma 3 del TUEL, stabilisce che le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione e quindi considerato che il bando è pubblicato il 23 marzo, i termini dovrebbero decorrere dal 3 aprile che cade di domenica e quindi forse lunedì. – continua Scivoli – Ma la delibera con gli allegati è un recepimento di quella del 10 marzo. Così diverse imprese, confortate tra l’altro da qualche dirigente dell’Amministrazione stanno già presentando le istanze. “Nella delibera non è stata flaggato se decorrono i 10 giorni o se l’amministrazione si è avvalsa dell’immediata esecutività, atteso che non si capirebbe il motivo di rendere immediatamente esecutivo un bando che prevede una relazione che deve contenere descrizione dei tempi di realizzazione, della previsione occupazionale e di eventuali sinergie con altre attività economiche del territorio comunale; eventuali effetti “non economici” degli interventi risparmio energetico per la sede dell’attività, valorizzazione ambientale, incremento dell’occupazione, presenza di personale e altri contenuti rilevanti.

“Cosa succederà a chi in buona fede sta presentando le istanze? E a chi invece sta aspettando i termini della delibera e nel frattempo prepara la documentazione? È possibile che rispetto ad una iniziativa meritoria si debbano commettere certi errori? – conclude il Presidente di CNA – a nostro avviso è bene ritirare la delibera in autotutela e presentarla nuovamente indicando i termini di presentazione della domanda. In questi casi il rischio di ricorsi non giova a nessuno”.

“Avremmo voluto anticipare queste osservazioni all’Amministrazione, nel corretto rapporto che la nostra organizzazione ha da sempre con tutte le Amministrazioni della provincia, ma il Comune di Leonforte invita tutti tranne noi. – chiude con amarezza la CNA – Abbiamo chiesto gentilmente di essere inseriti, quantomeno nella mailing list, ma evidentemente l’amministrazione preferisce discriminare le nostra sigla sindacale.”