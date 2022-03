Piantumazione nel bosco degli alberi dell’iniziativa “Pianta un albero anche tu” voluta dal gruppo Orgoglio Partite Iva

Nei mesi scorsi, a seguito degli incendi che hanno interessato il territorio di Piazza Armerina e della Sicilia in generale, come gruppo politico Orgoglio Partite Iva, abbiamo voluto lanciare una iniziativa denominata “Pianta un’albero anche tu” tramite una raccolta fondi. A quell’iniziativa hanno partecipato 34 attività commerciali locali, che hanno voluto ospitare un salvadanaio dove ogni cittadino liberamente, poteva contribuire, con un’offerta libera a questa iniziative.

Sono stati raccolti poco più di 800,00 euro e oggi comunichiamo alla città, che Domenica 27 Marzo alle ore 8,00, saremo nei pressi dell’ex vivaio canalicchio, all’interno dei boschi in c.da Bellia, a completare l’iniziativa, piantumando circa 150 piantine. Purtroppo tra Covid che ha colpito molti di noi e problemi a reperire le piantine, c’è voluto più tempo del dovuto, ma oggi siamo qui e con orgoglio, possiamo ufficializzare che siamo pronti a portare a compimento, ciò per cui ci siamo impegnati. Naturalmente, ci auguriamo che il tempo ci aiuti e invitiamo chiunque volesse assistere a questa giornata di festa, a venire Domenica 27 Marzo nei boschi, tra la bellezza dei nostri alberi, ad assistere a questa bellissima iniziativa, che sicuramente non rimarrà l’unica.