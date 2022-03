Valguarnera – Nasce il gruppo consiliare “SiAmo Valguarnera”.

In Consiglio Comunale nasce un nuovo gruppo, chiamato “SiAmo Valguarnera” formato dai Consiglieri Comunali Draià Antonino, Pecora Sara, Auzzino Carmelo, Cutrona Carmen e Bonanno Luca Valerio, la cui costituzione è salutata dagli assessori Tortorici Fabio e Arena Gianluca che hanno preannunciato la loro più ampia collaborazione.

“SiAmo Valguarnera” aggrega consiglieri che hanno deciso di iniziare un nuovo percorso di consolidamento della maggioranza, dando man forte alla Giunta guidata dal Sindaco Draià Francesca e spingendo verso un confronto democratico e costruttivo con tutto il consesso comunale.

Lo scopo è quello di ridare alla politica locale il giusto risalto, fornendo alla comunità uno strumento fondamentale della democrazia partecipata, con una azione basata su rapporti umani e valori sociali, una politica con la gente e per la gente.

Il neo gruppo consiliare preannuncia il perseguimento di percorsi lineari, trasparenti, aperti a chiunque creda e voglia tracciare una strada per migliorare la condizione dei cittadini valguarneresi, coinvolgendo tutti coloro che con impegno, vorranno mettere a disposizione le loro competenze per rendere migliore il paese. In tal senso il gruppo consiliare “SiAmoValguarnera”, intavolerà da subito un confronto con tutte le forze politiche, sociali ed imprenditoriali, avviando per il bene della comunità, anche una serie di riflessioni con i consiglieri Comunali che assumono diverse posizioni politiche.

Il proposito di base è quello di avere un atteggiamento costruttivo, attento alle evoluzioni politiche del civico consesso, dando il doveroso appoggio alle politiche basate su valori solidi ed a progetti utili per Valguarnera ed il suo territorio.