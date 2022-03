I risultati della raccolta per l’Ucraina realizzata dal PD

L’iniziativa umanitaria “Insieme per l’Ucraina”, promossa dal PD Sicilia e finalizzata a raccogliere farmaci, prodotti medicali e generi per l’infanzia da destinare al popolo ucraino, ha ottenuto una grande risposta in provincia di Enna.

Il partito si è mobilitato a Calascibetta, Enna, Leonforte, Nicosia, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Troina, Villadoro e Villarosa organizzando i punti di raccolta nelle piazze e nelle sedi di circolo.

Una grande prova di solidarietà dei nostri concittadini – singoli e associati – che hanno risposto efficacemente all’appello del PD. A loro il nostro grazie, con la speranza che il conflitto in Ucraina possa terminare il prima possibile”.