Il Dott. Raffele Ferri dell’IRCCS Oasi di Troina eletto presidente dell “World Sleep Society”

Il dottore Raffaele Ferri, attualmente Direttore Scientifico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Oasi Maria SS. di Troina, diventa “Presidente Eletto” della World Sleep Society, la più importante organizzazione mondiale che raccoglie società e scienziati da tutti i continenti che si occupano della Ricerca e Medicina del Sonno. La sua designazione è avvenuta mercoledì 16 marzo, a Roma, nell’ambito del congresso internazionale del “World Sleep 2022”, giunto alla sedicesima edizione, che chiama a raccolta le migliori eccellenze internazionali che si occupano di questa disciplina. Un incarico che conferma le competenze e la professionalità del dottore Ferri, che da sempre è un punto di riferimento nel campo delle patologie legate al sonno. Il dottore Ferri è anche responsabile del “Centro per lo Studio del Sonno e dei suoi Disturbi”, sempre all’interno dell’IRCCS Oasi, accreditato presso l’Associazione Italiana di Medicina del Sonno.

Il dottore Ferri, che rimarrà in carica per 2 anni, per poi diventare Presidente per altri 2, vanta un lungo curriculum e attività professionale. Da anni si occupa della Medicina del Sonno. E’ stato presidente della Associazione Italiana di Medicina del Sonno e Vice Presidente dell’European Restless Legs Syndrome Study Group ed ha ricoperto in passato le cariche di Segretario Scientifico-Tesoriere e di Consigliere della Società Italiana di Psicofisiologia. E’ stato Segretario della Federation of the European Psychophysiology Societies, membro del Consiglio Direttivo della Associazione Italiana di Medicina del Sonno, in qualità di Consigliere. Il dott. Ferri è attualmente anche Presidente di Assirem, Associazione Italiana per la Ricerca e l’Educazione nella Medicina del Sonno. E’ Associate Editor delle riviste scientifiche Sleep, PLOS One, e International Journal of Psychophysiology ed è membro dell’Editorial Board di Clinical Neurophysiology, e Sleep Medicine e collaboratore, come revisore di numerosi altri giornali scientifici internazionali.

E’ autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche. Dal presidente dell’IRCCS Oasi, Don Silvio Rotondo: “l’augurio di buon lavoro al dottore Ferri a nome del CDA e di tutto l’Istituto. La professionalità e la competenza del nostro direttore scientifico, figura di riferimento a livello internazionale, consente al nostro Istituto – conclude Don Rotondo – di essere conosciuto nel panorama mondiale. Buon lavoro a lui e a tutti i nostri ricercatori”