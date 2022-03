Domani a Piazza Armerina Cateno De Luca. L’ incontro organizzato da Patto per la Città

“Domani, 18 Marzo ore 16.00, a Piazza Armerina, in un incontro organizzato presso il Park hotel Paradiso dal gruppo politico Patto per la Città , Cateno De Luca incontrerà la cittadinanza e i diversi rappresentanti delle comunità dell’intera provincia”

“Scopo dell’incontro – fanno sapere da Patto per la Città – è di affrontare insieme al candidato alla Presidenza della Regione, le problematiche del territorio e le sue priorità. Sarà l’occasione per Cateno De Luca, raccogliere e incoraggiare le disponibilità di tutti gli uomini e le donne di buona volontà (come li definisce lui)che vogliono cambiare la Sicilia”

“Da voci di corridoio – informa Patto per la Sicilia – si prevedono già , adesioni ufficiali a Sicilia Vera da parte di consiglieri comunali e referenti dell’intero territorio ennese”.