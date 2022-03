Confartigianato Imprese Enna

Catasto termico, Confartigianato Imprese Enna spiega il nuovo sistema

Confartigianato Imprese Enna incontra gli installatori termoidraulici della provincia. Martedì 15

marzo, si è tenuto un seminario di rilevante importanza, organizzato dalla Confartigianato Imprese

Enna in collaborazione con l’Organismo Ispezioni Impianti Termici (O.I.I.T.). Il tema: “Servizio di controllo ed ispezione degli impianti termici-Catasto Unico Regionale Impianti Termici-Dichiarazione degli impianti ed attività di ispezione dell’Organismo della Regione Sicilia”.

Un evento che ha aperto una più ampia campagna informativa regionale finalizzata ad aggiornare responsabili degli impianti e manutentori sulle novità in vigore dal 3 marzo scorso. Con l’affidamento al Concessionario, Organismo Ispezioni Impianti Termici, la Regione Sicilia ha infatti comunicato l’avvio del Catasto Unico Impianti Termici. E dallo stesso giorno, è stato altresì reso noto, che non sarebbe stato più attivo il vecchio portale in uso agli operatori. Alle Imprese è stato notificato, quindi, l’avvio delle nuove attività di registrazione degli RCEE che dovranno essere correlati dal “bollino verde”. Un meccanismo del tutto nuovo e sul quale l’Associazione di categoria ha ritenuto opportuno offrire chiarimenti.

Nel corso del seminario, infatti, oltre ai riferimenti normativi ed ai risvolti giuridici in

caso di inottemperanza, è stata mostrata ai presenti da parte dell’O.I.I.T. – la quale ha peraltro

avvierà l’attività di verifica sugli impianti – l’interfaccia del portale e spiegato loro passo dopo

passo il suo utilizzo. A margine dell’incontro l’Associazione ha ribadito la propria disponibilità a

fornire supporto a chiunque dovesse riscontrare difficoltà. Per la Confartigianato Imprese Enna erano presenti il Presidente prov.le della Categoria Impiantisti Maurizio Gulina ed il Segretario Dott.ssa Angela Maccarrone. L’Associazione ha contato anche sulla figura di Marco Spiaggia, Presidente regionale della Categoria installatori di Confartigianato Imprese Sicilia. La O.I.I.T. è stata rappresentata dal Dott. Giuseppe Baiunco, Amministratore della Società, dall’ Arch. Marcello Pruonto e dalla dott.ssa Cristina Impellizzeri. Al tavolo dei relatori anche il Dirigente Servizio 1 – Pianificazione, Programmazione Energetica e Osservatorio per l’Energia – Regione Sicilia Dott. Domenico Santacolomba.