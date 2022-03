Valguarnera > In consiglo comunale la manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico

« Presso il Palazzo Municipale del Comune di Valguarnera, durante il prossimo Consiglio comunale, approderà in aula Consiliare una Mozione-Atto di indirizzo rivolta all’Amministrazione comunale,

proposta dai Consiglieri comunali: Telaro-Scozzarella (Gruppo Onda civica per Valguarnera). La Mozione-Atto di indirizzo, specifica in oggetto: «Finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale degli enti locali».

I Consiglieri Telaro e Scozzarella dichiarano che: «Si ritiene la condivisione della Mozione in oggetto

fondamentale per migliorare le condizioni del nostro Comune sia dal punto di vista economico che

culturale e sociale, poiché il decreto della Regione Siciliana- D.A. (n.11- 21.2.2022)- Assessorato

dell’Economia ha ad oggetto “il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale degli enti locali; avviso pubblico con il quale sono stabiliti i criteri per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 13 della L. R. n. 9/2020 e s.m.i” ; dal sopra citato D.A. è stato destinato l’importo complessivo di (90MLN- Euro) per l’erogazione di finanziamenti per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili di interesse storico, artistico e monumentale degli enti locali e loro infrastrutture, ricadenti nei centri storici e lungo i litorali.

La Regione Siciliana, infatti, intende valorizzare il patrimonio edilizio di interesse storico, artistico e monumentale degli enti locali anche finanziando interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili ed infrastrutture appartenenti al patrimonio degli stessi enti locali aventi destinazione d’uso pubblico, contribuendo a ridurre il degrado urbano implementando l’attrattivita’ dei luoghi, la qualità della vita, delle popolazioni insediate a favorire l’economia locale. Sono state individuate dal D.A. (n.11- 21.2.2022)-Assessorato dell’Economia- Regione Siciliana, varie tipologie di interventi quali per esempio: gli interventi di restauro o risanamento conservativo: rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi formali, strutturali e tipologici dell’organismo stesso ne consentano la destinazione ad uso pubblico; interventi di ripristino funzionale; interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e interventi relativi al miglioramento delle infrastrutture, quali ad esempio, il recupero e la valorizzazione di elementi del patrimonio storico-culturale dei centri storici, altresì gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di vie, strade e piazze ricadenti all’interno dei centri storici e lungo i litorali».