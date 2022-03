Piazza Armerina – III congresso dei Giovani Democratici

Si è svolto ieri 12/03/2022 nella sala conferenze del Convento di Sant’Anna il III Congresso dei Giovani Democratici di Piazza Armerina, che ha visto l’elezione del nuovo segretario Francesco Severino e del rinnovato direttivo cittadino. Il congresso, presieduto dal Segretario Provinciale GD Enna Alfredo Alerci, alla presenza del Segretario PD Piazza Armerina Dario Azzolina, del Resp.

Organizzazione GD Enna Marco Greco, del segretario provinciale del PD Vittorio Di Gangi e del Resp. Organizzazione PD Sicilia Fabio Venezia, ha visto svolgersi un dibattito costituito dagli interventi dei presenti, in seguito vi è stata l’elezione della direzione e della segreteria, che ha visto l’elezione del candidato Severino. I GD piazzesi rinascono quindi con nuova linfa vitale, pronti ad affrontare le sfide locali e nazionali, con un occhio attento alle tematiche ambientali e al mondo dei giovani in toto, in sinergia con il Partito Democratico piazzese e la Federazione degli Studenti.

Il nuovo Segretario, inaugurando il nuovo corso dei GD, ha scelto di farsi affiancare da una segreteria eterogenea, composta da studenti e studentesse delle scuole superiori, dell’università e da giovani lavoratori, e ha chiesto a Marco Conti, rappresentante alla Consulta Provinciale Studentesca ennese, di affiancarlo nel ruolo di vice-segretario. Inizia quindi una nuova fase dell’operato dei Giovani Democratici piazzesi, che intendono coltivare il loro impegno nel bene comune cittadino nel tempo, a prescindere da competizioni elettorali e dinamiche partitiche.