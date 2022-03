Anche valguarnera proporrà cade ad un euro

«A breve presso il Comune di Valguarnera, in Consiglio comunale approderà in aula una Mozione-Atto di indirizzo rivolta all’Amministrazione comunale, proposta dai Consiglieri: Telaro-Scozzarella (Gruppo Onda civica per Valguarnera).

La Mozione-Atto di indirizzo, specifica in oggetto: progetto «Case ad un euro». I Consiglieri Telaro e Scozzarella dichiarano che: «Si ritiene la condivisione della Mozione in oggetto fondamentale, poiché la condizione attuale e complessiva del patrimonio immobiliare del Comune di Valguarnera Caropepe è caratterizzata dalla presenza di numerosi immobili vetusti e/o fatiscenti, quando non del tutto degradati nelle precipue funzioni abitative e statiche. Considerato che si consentirebbe, con l’adozione del progetto «Case ad un euro», di riqualificare numerosi immobili privati che da anni versano in cattive condizioni e di introdurre nuovi fattori di attrattiva con nuove attività ricettive di tipo turistico, B&B, cohosing, etc., e che tutto ciò consentirebbe, con detto strumento ai proprietari di immobili inutilizzati e vetusti, di dimostrare la loro disponibilità alla cessione gratuita a favore di privati e/o Agenzie, etc., disponibilità a investire in un progetto complessivo di valorizzazione, recupero e riqualificazione degli immobili privati.

Tutto attraverso la requisizione della disponibilità alla cessione a prezzo simbolico di (1E), da parte dei cittadini proprietari di immobili vetusti-fatiscenti. Altresì,si consideri che in molti Comuni d’Italia, la realizzazione del progetto «Case ad un euro», non ha comportato nessun impegno di spesa o minor introito del Comune, in quanto nessun immobile entra nel possesso del Comune; il progetto «Case ad un euro», infatti, è partito da alcuni Comuni italiani con l’intento di contrastare l’abbandono da parte della popolazione e far rivivere le aree in difficoltà e ovviamente, con questa operazione si cerca di ripopolare deliziosi borghi che stanno diventando deserti e abbandonati dalla popolazione giovanile e dai decessi di quella anziana, attraverso la requisizione della disponibilità alla cessione a prezzo simbolico di (1E), da parte dei cittadini proprietari di immobili vetusti-fatiscenti o in condizioni tali da necessitare di riqualificazione per il successivo recupero e utilizzo da parte dei privati, di Agenzie, etc».