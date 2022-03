Al via all’IRCCS Oasi di Troina tre distinti percorsi formativi su tematiche etiche

Al via all’IRCCS Oasi di Troina tre distinti percorsi formativi che focalizzano l’attenzione sul tema della centralità dell’uomo nei contesti di cura in relazione alla spiritualità. Tematiche etiche in un contesto sociale attuale che spingono ad una riflessione sulla “persona” sotto il profilo antropologico, la dimensione spirituale in relazione alla scienza e alla medicina e il profondo e delicato ruolo che hanno tutti i curanti sotto questo aspetto, rafforzando in loro una maggiore sensibilità verso i bisogni spirituali dei pazienti.

Gli eventi prevedono la partecipazione di affermati relatori in campo nazionale e il patrocinio dell’Ufficio Nazionale CEI per la pastorale della salute. Il primo evento domani, giovedì dieci marzo, in modalità on line dalle ore 15.00 alle ore 17.30 con la Lectio Magistralis “la spiritualità nel prendersi cure delle persone fragili. Un antidoto alla “dis-umanizzazione” della medicina” che sarà tenuta dal professore Sandro Spinsanti – Psicologo, teologo, professore di Etica medica e Bioetica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e all’Università di Firenze. Negli anni il Prof. Spinsanti è stato anche componente di commissioni ministeriali, del Comitato Nazionale per la Bioetica e ha presieduto comitati etici per la ricerca nelle città di Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Rovigo. E’ anche fondatore e Direttore dell’Istituto Giano per le Medical Humanities e il management in sanità.

Ad aprire i lavori, che coincidono con l’apertura dell’anno formativo dell’Istituto, il presidente dell’IRCCS Oasi, Don Silvio Rotondo, e poi a seguire l’intervento del direttore scientifico della struttura, Dott. Raffaele Ferri, sul tema “Il valore della formazione per un IRCCS”, e al termine la Lectio Magistralis del professore Spinsanti. A moderare l’evento sarà il dott. Fabio Vezzuto, responsabile dell’ U.O.S. Formazione Permanente ed ECM dell’IRCCS Oasi che ha organizzato i vari incontri.

La partecipazione all’evento è gratuita e si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Oasifad.it, ed è aperta sopratutto a tutti gli operatori sanitari e alle associazioni dei familiari di persone con disabilità fisica e intellettiva, per un numero max di 300 partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria tramite la piattaforma: http://formazioneweb.oasi.en.it.

Nei mesi di giugno e settembre seguiranno altri due eventi e tra questi come relatori: Don Massimo Angelelli, Direttore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della Conferenza Episcopale Italiana, e i docenti universitari Ignazio Punzi e Letizia Lombardi.