Ex provincia – Una giornata di studio allargata agli Enti locali sulle opportunità del PNRR

“Gli Enti locali e l’attuazione del PNRR. Come cogliere le opportunità”. Sarà questo il focus della giornata studio organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Enna, nell’ambito del Programma Formativo 2021/2023, che si terrà il 9 marzo presso l’auditorium “Antonio Scelfo” con la partnership dell’Università Kore di Enna e la società K2 innovazione. Lo scopo dell’iniziativa formativa volutamente allargata al territorio e soprattutto alla partecipazione dei Comuni, degli Enti e delle istituzioni è di supportare concretamente gli amministratori locali sull’utilizzo dello straordinario, quanto unico strumento di finanziamento e di crescita quale è il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza. Una tale dote finanziaria mai finora a disposizione del nostro Paese e che se utilizzata nel miglior modo possibile può concretamente cambiare il volto e la rotta dei territori.

“La giornata è stata pensata con un’attenzione particolare rivolta ai Comuni ai quali vogliamo offrire- spiega il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio – l’occasione per acquisire, dalle relazioni e dagli interventi affidati a relatori competenti in materia, notizie, consigli, risposte, indicazioni e tutto ciò che è utile per realizzare concretamente progetti nell’ambito del processo sfidante e slanciante del Piano”. Il programma della giornata prevede tra i saluti istituzionali anche l’intervento in video conferenza del presidente dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando e la partecipazione dell’assessore regionale alle Autonomie Locali, a capo della cabina di regia del PNRR sicilia, Marco Zambuto. Le relazioni saranno affidate al preside della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche della Kore di Enna, Raffaele Scuderi che tratterà il tema ” Il PNRR: le sue caratteristiche e prospettive”, all’esperta, Francesca Ciulla che focalizzerà l’attenzione “sul fare che serve tracce ed esperienze sul PNRR” per affrontare poi un tema molto sentito per le amministrazioni locali che riguarderà le assunzioni e le misure organizzative per l’attuazione del Piano affidato al consulente della Pubblica Amministrazione e già presidente dell’Anci Sicilia, Arturo Bianco.

A moderare gli interventi sarà il segretario dell’Ente Michele Iacono, che ha fortemente voluto realizzare questa giornata di approfondimento. “L’aspirazione- ha motivato Iacono- è quella di dare strumenti, contemporaneamente stimolando riflessioni e domande, per suscitare proiezioni e possibilità avendo in mente ciascun amministratore locale il proprio contesto e l’interesse pubblico della collettività che rappresenta”.