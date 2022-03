Medaglia Mauriziana ad alcuni militari del Comando Provinciale Carabinieri di Enna

Insigniti dell’onorificenza della Medaglia Mauriziana alcuni militari del Comando Provinciale Carabinieri di Enna che si aggiungono ad altri appartenenti all’Arma già decorati per aver maturato i prescritti requisiti. Stamani i Luogotenenti C.S. Angelo Ferro, effettivo alla Compagnia di Enna e Angelo Conti, in servizio presso il Reparto Operativo, e il Brigadiere Capo Q.S., ora in congedo, Gianpiero Rinciari, hanno ricevuto dal Colonnello Angelo Franchi il diploma di conferimento del prestigioso titolo a cui seguirà prossimamente la consegna della relativa Medaglia.

L’onorificenza viene concessa, su proposta del Ministro della Difesa, dal Presidente della Repubblica agli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e dei Corpi armati dello Stato – Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza – al compimento del periodo di cinquanta anni di servizio lodevolmente prestato, determinato dalla somma degli anni di servizio militare e di quelli in comando o direzione. Istituita dal Re Carlo Alberto, per gli ufficiali già decorati dell’ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con il nome di “medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri”, nel dopoguerra è stata svincolata dall’Ordine Mauriziano, rimasto nella mani di Casa Savoia, e assumendo dal 1956 il nome di “Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera militare”.