Meteo Piazza Armerina : inizio di settimana instabile

Dopo le giornate primaverile dei giorni scorsi ove il termometro ha raggiunto valori intorno ai 20°C. Per l’inizio della settimana si cambia registro:

una perturbazione di ARIA FREDDA DI ORIGINE NORD ATLANTICA raggiungerà la nostra isola dove avremo venti forti e instabilità.

Lunedì 21 Febbraio il cielo sarà sereno in mattinata ma nel corso della giornata ci sarà un incremento della nuvolosità ma senza fenomeni.

I venti saranno deboli in mattinata ma in rinforzo già nelle ore centrali della giornata ove in nottata il vento raggiungerà i 60/65 km / h.

🌡️Temperature : ancora miti ove la massima registrata sarà di 14°C, la minima 6°C.

Martedi 22 Febbraio sarà una giornata soleggiata in mattinata ma entro le ore centrali della giornata ci sarà un aumento della nuvolosità con piogge che persisteranno fino al pomeriggio poi entro sera migliora .

I venti saranno molto forti dove le raffiche potranno superare i 75 km /h.

🌡️Temperature : saranno in diminuzione, la massima registrata sarà di 10°C, la minima 4°C.

Mercoledì 23 Febbraio sarà una giornata prevalentemente soleggiata, i venti saranno moderati.

🌡️Temperature : in aumento, la massima registrata sarà di 12°C, la minima 3 °C

