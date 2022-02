Piazza Armerina – Iniziati i lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi

In piazza Garibaldi é iniziata, fra mille polemiche, l’operazione di maquillage dello spazio urbano voluta dall’amministrazione Cammarata . Come prevede il progetto, la zona centrale della piazza verrà sopraelevata a costituire due piani, con panchine e aiuole.

Pubblichiamo qui sotto le foto del progetto esecutivo che, in relazione alla loro esecuzione, prevede la consegna dei lavori entro maggio/giugno.