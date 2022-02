Confcommercio: parte la campagna “Un Cuore in vetrina”

Parte la campagna “Un Cuore in vetrina”, iniziativa di Confcommercio Caltanissetta Enna che coinvolge gli associati in occasione della prossima festa di San Valentino. Gli innamorati che decideranno di acquistare il proprio regalo in uno dei negozi aderenti all’iniziativa, che potranno essere individuati dalla locandina affissa in vetrina, potranno godere di uno sconto del 10% sul prodotto scelto.

La campagna “Un Cuore in vetrina” è accompagnata da una serie di spot promozionali realizzata da Confcommercio Caltanissetta Enna e finalizzata ad incoraggiare l’acquisto nei negozi delle nostre Città.

San Valentino è per eccellenza la festa degli Innamorati: quest’anno diventa una buona occasione per dimostrare anche l’amore per la propria Città, attraverso l’acquisto nei negozi che illuminano con le loro vetrine la nostra vita quotidiana.