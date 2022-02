Al via i lavori di potenziamento dell’illuminazione nelle vie del centro di Piazza Armerina.

COMUNICATO STAMPA DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA

Sono iniziati i lavori di potenziamento della rete dell’illuminazione della via generale Ciancio, via generale Muscarà e dell’intera piazza Generale Cascino. Dopo l’intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale della riqualificazione della piazza Pio La Torre, è la volta della zona più centrale della città dei mosaici e che, in una seconda fase, coinvolgerà l’intero assetto urbano. -”E’ questo è il primo di una serie di interventi importanti che riguarderanno questa parte della città “ commenta il sindaco Nino Cammarata – servirà a rendere più vivibile, decorosa e illuminata questa zona in particolare ricca di attività commerciali, luogo di ritrovo , di passeggio e di convivialità dei cittadini piazzesi; continuiamo in questa opera di cambiamento della nostra città”.