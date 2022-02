SEMIFREDDO DI CASTAGNE CON SALSA DI CACHI

Ingredienti per 8-10 persone:

300g di crema di castagne

5 tuorli d’uovo

100g di zucchero

100g di acqua

300g di panna

4-5 marrons glacés

Per la salsa:

400g di cachi

100g di zucchero

PREPARAZIONE:

Lavorare i tuorli d’uovo con una frusta elettrica finché saranno chiari e molto montati.

Portare a ebollizione l’acqua e lo zucchero e farli cuocere per 7-8 minuti fino a ottenere uno sciroppo a 120° di temperatura; versarlo caldo, a filo, sopra il composto di uova lavorando rapidamente, sempre con la frusta elettrica, finché il composto risulterà freddo. Aggiungere la crema di castagne ed eventualmente i marrons glacés tritati grossolanamente. Incorporarvi infine,delicatamente, la panna montata a parte. Distribuire il composto in stampini individuali, di forma a piacere, e conservare in congelatore per almeno 2 ore. Preparare la salsa: sbucciare i cachi, privarli dei semi e passarli al setaccio frullarli con lo zucchero.

Prima di servire, immergere per qualche istante gli stampini in acqua calda e capovolgere il semifreddo sul piatto individuale.

Accompagnarlo con la salsa di cachi e decorarlo a piacere con marrons glacés.

R.M.