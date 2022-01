CREMA DI LEGUMI CON SCAMPI

Ingredienti per 4-6 persone

300g di ceci

150g di piselli secchi

100g di foglie di spinaci

1 carota

2 cipolle

1 gambo di sedano

2 spicchi d’aglio

2-3 foglue d’alloro 1 rametto di rosmarino

1 mazzetto di prezzemolo

1 dl di olio di oliva extravergine

sale e pepe

PREPARAZIONE:

Far macerare, separatamente i ceci e i piselli in acqua fredda per 12 ore. Scolare i ceci, lavarli, metterli in una pentola con la carota e il sedano, pulit e divisi a pezzetti, una cipolla sbucciata e affettata 1 spicchio d’aglio, il prezzemolo, 2 foglie d’alloro,il rosmarino e coprire con

abbondante acqua fredda. Portare ad ebollizione e farli cuocere per 3 ore circa a fuoco moderato

e salarli quasi al termine della cottura. Scolare un mestolino di ceci per guarnire e passare gli altri al passaverdura ed unirvi il liquido di cottura sufficiente per ottenere una crema della consistenza desiderata e condirla con olio e aggiustare di sale e pepe.

Scolare i piselli, lavarli, metterli in una casseruola con una cipolla affettata e l’alloro, coprire con abbondante acqua e farli cuocere per 1 ora circa, dieci minuti prima del termine della cottura aggiungere gli spinaci e il sale; quindi passarli al passaverdura ed unirvi il liquido di cottura sufficiente per ottenere una crema della consistenza desiderata, condirla con l’olio e aggiustarla di sale e pepe.

Al momento di servire, in una padella antiaderente far scaldare l’olio e farvi dorare leggermente gli scampi salati e pepati.

Distribuire la crema di ceci sul fondo del piatto, mettervi al centro un poco di crema di piselli e distribuirvi i ceci tenuti da parte e gli scampi, irrorare con un filo d’olio e cospargere con un pizzico di pepe appena macinato.