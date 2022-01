Volo cancellato Torino – Catania, ai passeggeri 250 euro

Brutta giornata ieri per i passeggeri del volo Torino Catania che è stato cancellato improvvisamente per cause riconducibili presumibilmente dalla compagnia aerea Wizz Air. I viaggiatori possono richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Nella fattispecie, ieri, il volo Torino Catania Wizzair W6 8202, con partenza alle ore 17:35 è stato cancellato. Una cancellazione che ha poi portato anche ad altri disagi per i voli Catania Roma Fiumicino e ritorno W68177 e W68178.

Per contattare l’assistenza di ItaliaRimborso, senza spese per i viaggiatori, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it. I passeggeri del volo Torino Catania, in alternativa, possono chiamare lo 06 56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.