L’Asp di Enna convoca anche i coordinatori alle contrattazioni di budget, Vancheri: “Un grande risultato”

“Nella giornata di oggi la direzione generale dell’Asp di Enna avvierà le convocazioni ai direttori di Unità operativa complessa per avviare le contrattazioni di budget e per la prima volta potranno partecipare anche i coordinatori. Si tratta di una novità importante per la nostra sanità, un riconoscimento al loro ruolo che farà crescere il senso di squadra dei lavoratori e permetterà al meglio di mettere a regime una macchina che guarderà all’innovazione, secondo gli strumenti oggi in atto, per migliorare l’erogazione dei servizi all’utenza”.

Ad annunciarlo è il segretario territoriale della Cisl Fp Giovanni Luca Vancheri.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato – spiega ancora – perché oltre a confermare la buona governance della sanità nella nostra provincia, premia il dialogo messo in campo in questi anni tra il sindacato e la direzione dell’Asp, sempre a tutela dei lavoratori e dei pazienti. Crediamo, da sempre, che questa sia la strada da seguire per il bene delle nostre comunità”.