Costituito il comitato scientifico per il Parco Archeologico

Il Parco Archeologico “Morgantina – Villa Romana del Casale” ha finalmente il suo Comitato Tecnico Scientifico. L’assessore regionale Alberto Samonà ha nominato il prof. Paolo Barresi dell’università Kore di Enna e lo storico e ambientalista Riccardo Calamaio. ”Ho subito manifestato il pieno apprezzamento sui due nominativi – ha commentato il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata – il nostro concittadino Riccardo Calamaio si è distinto da sempre per il suo impegno per la valorizzazione dei beni storici del territorio; il comitato rappresenta uno strumento di straordinaria importanza di sviluppo per la nostra area, consentendo anche ai sindaci di poter intervenire direttamente sulle scelte strategiche dello stesso.”