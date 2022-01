Piazza Armerina – Mentre aumentano i contagiati si parla di nuovi decessi e ricoveri in terapia intensiva

Anche se l’unico dato ufficiale riguarda il numero di contagiati che sarebbero 627, continuano a rincorrersi in queste ore voci di nuovi decessi e di ricoveri in terapia intensiva che vedrebbero coinvolti cittadini piazzesi. In particolare si parla della morte di una donna non vaccinata e del ricovero in terapia intensiva di un padre e di suo figlio adulto, ambedue non vaccinati. Quest’ultimo sarebbe anche intubato.

Speriamo che queste notizie possano essere smentite ma, in ogni caso, appare ormai evidente che il vaccino svolge pienamente la sua funzione e chi ha avuto la forza di resistere alle tante stupidaggini che vengono scritte su Facebook e si è recato al più vicino punto vaccinale per una piccola punturina, oggi scopre come quel semplice gesto gli ha salvato la vita. Mentre, chi ha riempito, anche in buona fede, le pagine di internet di notizie false, non verificate o provenienti da fonti dubbie, dovrebbe quantomeno vergognarsi un po’ e ritenersi in parte responsabile di alcune situazioni drammatiche.