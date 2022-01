Piazza Armerina – Casalotto: fogna a cielo aperto ma AcquaEnna non interviene

La propria officina invasa da liquami, è questa la situazione che ha trovato il signor Marino che esercita la professione di fabbro ed che ha un locale adibito a spazio di lavoro in via Don Milani, all’interno del quartiere Casalotto. In un primo momento il signor Marino ha pensato che si trattasse della rottura di un tubo interno alla propria officina ma presto si è reso conto che i liquami provenivano dalla rete fognaria esterna. A questo punto ha chiamato i tecnici di Acquaenna che, dopo un controllo, hanno sostenuto che il problema fosse relativo alla tubazione interna all’edificio e quindi non di loro competenza.

Dopo aver effettuato alcuni scavi, il signor Marino ha isolato la propria condotta di scarico, accertando così che ad esser intasata, a pochi metri dalla sua officina, è la condotta della fogna principale. «Quando tutti i residenti della zona rientrano a casa – ci conferma il signor Marino – c’è il maggior utilizzo della rete di scarico e questo fa esondare la fogna che riempie la mia officina mentre la gran parte dei liquami finisce in strada»

Come si vede dalle foto i liquami scorrono a cielo aperto, costeggiando la strada che è in discesa in quel punto. Come facciamo solitamente abbiamo avvisato l’amministrazione comunale e il sindaco ci ha comunicato poco fa di aver chiesto all’ufficio tecnico di inviare del personale presso l’officina del sign. Marino per controllare la situazione e richiedere l’intervento immediato di Acquaenna.