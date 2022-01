Da oggi occorre il green pass per parrucchieri,baribieri e centri estetici

Scatta oggi, 20 gennaio 2022, l’obbligo di esibire il green pass base dal parrucchiere, nei centri estetici e nel barbiere, occorrerà dunque la certificazione che si ottiene con vaccino, guarigione da Covid o tampone negativo antigenico valido 48 ore o molecolare valido 72 ore.

Ricordiamo che dal 7 gennaio il governo ha varato nuove regole per i negozi. Tutti i lavoratori sono obbligati ad esibire il green pass base. Con il nuovo provvedimento la stessa disposizione varrà per clienti. Fino al 31 marzo 2022, da parrucchieri, barbieri, centri estetici bisognerà presentare la certificazione.

Il green pass base, dall’1 febbraio,dovrà essere esibito anche per accedere ai servizi bancari e finanziari, ai negozi e ai centri commerciali, agli uffici pubblici (Comuni, Province, Regioni) e ai servizi pubblici, come ad esempio l’Inps e le Poste.

Intanto si lavora anche sulla lista dei negozi in cui si potrà accedere senza green pass.

Dal 15 febbraio scatta invece l’obbligo di super green pass per tutti gli over 50: sarà indispensabile per accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.