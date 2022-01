Ex Provincia. Ritorna il Consiglio Provinciale costituito dall’Assemblea dei Sindaci

Si insedia giovedì 20 gennaio alle 11 l’Assemblea del Libero Consorzio Comunale di Enna, con i poteri del Consiglio Provinciale. A firmare la convocazione dell’Assemblea, a cui faranno parte i 20 sindaci del territorio, è stato il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Girolamo Di Fazio, in ossequio all’articolo 1 della Legge regionale n° 31 del 2021. All’ordine del giorno oltre all’insediamento del nuovo organismo anche l’adozione del Regolamento dell’Assemblea per l’esercizio straordinario delle funzioni di indirizzo politico e di controllo dell’Ente. Il regolamento ha una valenza provvisoria in quanto l’Assemblea, come recita il testo della modifica alla legge regionale 15 del 2015, sarà in carica fino al 31 agosto del 2022, in attesa che si sciolga il nodo della elezione del presidente della ex Provincia.