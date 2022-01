Apple, Samsung, Xiaomi: un 2022 pieno di novità.

Nonostante la continua carenza di semiconduttori, nel 2022 gli utenti si aspettano l’annuncio di un gran numero di nuovi smartphone: Apple, Samsung, Xiaomi, Realme e altri produttori sono già pronti a immettere sul mercato i nuovi modelli. Ecco quali smartphone meritano secondo noi un’attenzione speciale da parte dei consumatori.

Apple

Il primo smartphone che Apple introdurrà nel 2022 sarà l’iPhone SE 3. Secondo gli ultimi leak, l’iPhone SE di terza generazione sarà introdotto nel primo trimestre del 2022 – possibilmente marzo – con lo stesso chip Apple A15 Bionic che è già utilizzato dalla linea iPhone 13.

Nonostante il fatto che lo smartphone avrà una dimensione dello schermo identica da 4,7 pollici all’iPhone SE 2 e un design simile, in rete si vocifera che l’azienda potrebbe chiamarlo “iPhone SE Plus”.In precedenza Apple ha sempre utilizzato la parola “Plus” per fare riferimento a schermi di grandi dimensioni, in questo caso è probabile che faccia riferimento all’introduzione del supporto per le reti di quinta generazione, una novità per la linea SE.

Intanto la premiere più attesa da parte di Apple nel 2022 rimangono gli smartphone della linea iPhone 14, che verranno presentati in autunno. La famiglia iPhone 14 avrà un nuovo modello, l’iPhone 14 Max, che sostituirà l’iPhone 13 mini. Secondo quando riferiscono alcuni rumors , l’unica differenza tra l’iPhone 14 Max e il modello mini saranno un display più grande da 6,7 ​​pollici ele fotocamere posteriori non sporgeranno più dal corpo ma saranno a filo con la struttura posteriore

Samsung

L’annuncio principale di Samsung nel 2022 è la presentazione della serie Galaxy S22, che, secondo alcune indiscrezioni , avverrà all’inizio di febbraio. La linea includerà tre smartphone, tra cui Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra.

Il Samsung Galaxy S22 e il Galaxy S22 Plus sembreranno simili ai loro predecessori, mentre l’S22 Ultra avrà un design più spigoloso, che ricorda i modelli della linea (cancellata) Galaxy Note .

Gli addetti ai lavori notano che nel 2022 gli smartphone Samsung Galaxy S22 e S22 Plus riceveranno display più piccoli rispetto ai modelli dell’anno scorso. Quindi, il Galaxy S22 sarà dotato di un display da 6,06 pollici, l’S22 Plus avrà uno schermo da 6,55 pollici e l’S22 Ultra avrà uno da 6,81 pollici. Tutti e tre i modelli dovrebbero avere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S22 e S22 Plus avranno una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP. Il Galaxy S22 Ultra sarà dotato di una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP.

A seconda del mercato, gli smartphone saranno dotati di chipset Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200. Samsung offrirà diverse modifiche agli smartphone Galaxy S22 Ultra con 12 GB o 16 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria permanente. Galaxy S22 e S22 Plus saranno disponibili con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Questi modelli saranno dotati di batterie da 3700 mAh nell’S22, 4500 mAh nell’S22 Plus e 5000 mAh nell’S22 Ultra. Secondo indiscrezioni, le batterie saranno più piccole rispetto ai modelli dell’anno scorso, ad eccezione del Galaxy S22 Ultra, in cui la batteria rimarrà invariata.

Xiaomi

Proprio alla fine del 2021, il 28 dicembre, Xiaomi ha presentato i suoi principali smartphone del 2022. Si tratta della linea Xiaomi 12, che comprende Xiaomi 12, 12X e 12 Pro. Xiaomi 12 e 12X hanno in dotazione un display FullHD + OLED da 6,28 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, gli smartphone vantano una luminosità massima dichiarata di 110 nits, supporto per Dolby Vision e HDR10+. Le ammiraglie compatte di Xiaomi hanno fotocamere identiche: un sensore principale da 50 megapixel, un modulo ultra grandangolare da 13 megapixel, un teleobiettivo da 5 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel.

La differenza tra Xiaomi 12 e 12X risiede nei diversi chipset: rispettivamente l’ultimo Snapdragon 8 Gen 1 e lo Snapdragon 870 dell’anno scorso. Inoltre, entrambi gli smartphone sono dotati di una batteria da 4500 mAh e supportano la ricarica rapida via cavo. Tuttavia, Xiaomi 12 ha anche il supporto per la ricarica wireless rapida da 50 W e la ricarica inversa da 10 W, di cui Xiaomi 12X non può vantarsi.

La versione precedente – Xiaomi 12 Pro, a sua volta, ha un display Samsung E5 Amoled LTPO da 6,73 pollici con una risoluzione QHD +, una frequenza di aggiornamento dell’immagine adattiva fino a 120 Hz. Viene anche annunciato il supporto per Dolby Vision e HDR10+, ma allo stesso tempo la luminosità di picco del pannello raggiunge 1,5 mila nits.

