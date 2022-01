ASP Enna. Report vaccinati nei Comuni della provincia di Enna: prime dosi in aumento

Le prime dosi di vaccino somministrate dai centri vaccinali dell’ASP di Enna, alla data dell’11 gennaio 2022, sono in aumento rispetto alla settimana precedente (+98,53%). “L’aumento, disaggregato per fasce di età, – evidenzia il Datamanager, dr Natale Lagrotteria- registra una maggiore concentrazione nelle fasce over 50 con un valore massimo nella fascia 60-69 anni (+230,77%)”:

“Anche la fascia di età 5-11 anni ha registrato un aumento di prime dosi importante rispetto alla settimana precedente, pari al 115, 38% in più”:

“Risulta altrettanto evidente l’aumento nel mese di gennaio di prime, seconde e terze dosi, anche nel trend distinto per dose di somministrazioni”:

Il report complessivo, suddiviso per Comune, continua a presentare un quadro variegato in merito alle percentuali raggiunte. Sul target della popolazione che va dai 5 anni in su, 125.665 cittadini della provincia di Enna hanno ricevuto almeno una dose; 122.470 hanno completato il ciclo primario completo (prima e seconda dose) pari al 78,80% della popolazione rientrante nel target. Il Comune con la percentuale più bassa è Agira (70,05%); Cerami raggiunge la più alta percentuale di vaccinati, l’87,99%. La città di Enna ha raggiunto l’85,25% della popolazione da raggiungere in riferimento al ciclo primario completo (prima e seconda dose). Nella tabella allegata, fig.4, i dati completi.

Dalla Direzione dell’ASP di Enna, ancora una volta, perviene l’invito a osservare tutte le norme anticontagio, a completare al più presto il ciclo vaccinale e a vaccinare i più piccoli.